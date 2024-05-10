Премьер Грузии заявил, что партию власти поддерживают люди с высоким IQ

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что среди сторонников правящей партии преобладают люди с высоким уровнем интеллекта. Соответствующая публикация появилась на его странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

На странице в соцсети Кобахидзе опубликовал большое письмо для молодых людей, где сообщил, что проведенный по заказу партии «Грузинская мечта» опрос показал, что поддержка политического объединения выше среди избирателей с высоким уровнем IQ.

«Мы спросили, сколько процентов избирателей поддерживают «Грузинскую мечту» в зависимости от уровня интеллекта, то есть IQ, и разделили их на категории с высоким, средним и низким уровнем интеллекта. Опрос показал, что в марте «Грузинскую мечту» поддерживал 61% избирателей. При этом среди избирателей с высоким уровнем интеллекта наша поддержка составила 73,8%, среди избирателей со средним уровнем интеллекта – 45,6%», — написал Кобахидзе.

Других подробностей об опросе политик не привел.

До этого министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что не видит альтернативы членству Тбилиси в Европейском союзе (ЕС), страна продолжит реализацию комплексных реформ, направленных на евроинтеграцию.

Ранее в Вашингтоне заявили, что риторика правящей партии Грузии угрожает отношениям с США.