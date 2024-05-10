Финалист «Голоса» Русских рассказал о спорах с Пресняковым на шоу

Финалист «Голоса» Георгий Русских рассказал в интервью The Voice о работе с Владимиром Пресняковым на телешоу.

«Были, конечно, споры по рабочим вопросам в команде. Но я отстоял все те номера, которые сделал. Мне искренне хотелось донести свой месседж через эти песни. Я же пел песни, которые… от которых было бы ощущение, будто я их написал. Это самое важное», — отметил Русских.

Артист добавил, что давно не пел каверы на чужие песни, а занимался написанием собственной музыки, поэтому выступать на «Голосе» ему было непривычно. Русских хотелось, чтобы зрители не сравнивали и не отождествляли его с другими музыкантами. При этом певец подчеркнул, что практически сразу же выбрал своим наставником именно Преснякова, так как почувствовал в нем близкие по духу черты характера.

«Просто в моменте так решил. Образ Владимира больше резонирует и откликается мне. Мне кажется, у нас… в тот момент мне так показалось, очень много общего. Так и случилось», — резюмировал Русских.

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