Константин Хабенский вспомнил, как страдал от звездной болезни

Актер Константин Хабенский в интервью «7 дней» признался, что страдал от звездной болезни после успеха сериала «Убойная сила».

«Очень аккуратно нужно подходить к людям, которые попали в зону внимания зрителей и начинают себя вести по-другому вплоть до походки. После «Убойной силы» на себе это ощутил», — рассказал Хабенский.

По словам артиста, в тот момент справиться с внезапно навалившейся популярностью ему помогали друзья, которые добрым юмором опускали Хабенского с небес на землю. Актер отметил, что спустя некоторое время звездная болезнь прошла естественным образом.

«Как-то раз зашли в магазин, старший товарищ посмотрел на собаку, которая, видимо, ждала от нас колбасу, и сказал мне: «Узнала, узнала». Друзья помогают такие моменты пережить», — улыбнулся артист.

Он также посоветовал молодым актерам не гнаться за крайне драматичными ролями, а спокойно «хулиганить», пока есть такая возможность. Хабенский выразил мнение, что с возрастом и опытом хорошему актеру в любом случае предложат серьезную роль.

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