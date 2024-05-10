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В Белгородской области в четвертый раз за день объявили ракетную опасность

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе сработали сирены ракетной опасности

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Таисия Лисковец/РИА Новости

Сирены ракетной опасности сработали в городе Белгороде и Белгородском районе в четвертый раз за день. О введении особого режима на территории Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности», — говорится в заявлении.

На этом фоне глава субъекта призвал жителей, которые сейчас находятся дома, не подходить близко к окнам и пройти в помещения без них. Тем, кто успел выйти на улицу, он рекомендовал спуститься в укрытия.

В ночь на 10 мая в городе Белгороде и Белгородском районе был введен режим ракетной опасности. Тревогу отменили через 10 минут после ее объявления.

Утром в той же части региона вновь сработали сирены ракетной опасности. В связи с этим Гладков призвал граждан оставаться в укрытиях и держаться подальше от окон.

Спустя несколько часов жителей города Белгорода и Белгородского района еще раз предупредили об угрозе ракетного удара. Кроме того, тревога была объявлена на территории Шебекинского городского округа.

По данным министерства обороны РФ, около 9:30 мск в воздушном пространстве Белгородской области были сбиты два реактивных снаряда. Речь идет о боеприпасах, выпущенных при помощи системы залпового огня «Ольха».

Ранее российский зенитчик рассказал о ежедневном уничтожении воздушных целей в небе над Белгородской областью.

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