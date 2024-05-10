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Стало известно о ссоре Харламова и Маслякова из-за КВН

Юмористка Тевосова заявила, что Харламов ушел из КВН из-за ссоры с Масляковым

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РИА Новости

Юмористка и экс-участница команды КВН «Незолотая молодежь» Диана Тевосова рассказала Вячеславу Манучарову о ссоре Гарика Харламова и Александра Маслякова.

«На тот момент Гарик поступил не очень корректно. Он, скажем так, минуя Александра Васильевича, принял решение, которое коснулось нас всех. В итоге одну из игр мы провели без Гарика Харламова. Собственно, тогда было принято решение идти без него, была создана новая команда. Александр Васильевич сказал, что все равно видит нас в Высшей лиге», — вспомнила Тевосова.

По словам артистки, после этого инцидента Харламов больше не участвовал в КВН. Причиной ссоры стал концерт комика, который тот дал без согласования с продюсерской компанией Маслякова. Тевосова считает, что комик пошел против команды, так как не советовался с ними касаемо этого решения. Таким образом «Незолотая молодежь» лишилась своего главного игрока.

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