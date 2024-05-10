Мостовой ответил на слова о том, что он хочет зарплату Тедеско

Бывший российский футболист Александр Мостовой ответил на слова экс-игрока московских «Динамо» и «Спартака» Олега Иванова о том, что он не хочет тренировать, а хочет получать зарплату Доменико Тедеско или Гильермо Абаскаля, передает «Чемпионат».

«Если бы я хотел получать зарплату, как Тедеско или Абаскаль, то давно бы уже тренировал. И бегал из команды в команду, как это делают многие без стыда и совести», — сказал Мостовой.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее Мостовой рассказал, что живет 30 лет на уколах.