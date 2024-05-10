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Мишустин прибыл в Госдуму

Кандидат на пост премьера Михаил Мишустин прибыл в Госдуму

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

И.о. премьер- министра Михаил Мишустин, чью кандидатуру предложили на пост главы нового правительства, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении. Об этом сообщает ТАСС.

Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассмотрит проект постановления об утверждении Мишустина на должность главы кабмина.

Кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра выдвинул президент РФ Владимир Путин 10 мая.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что после голосования депутатов по кандидатуре Мишустина палата направит документы президенту России.

7 мая правительство России во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным сложило полномочия по указу главы государства. Это связано с инаугурацией президента, после которой, по российскому законодательству, правительство должно уйти в отставку. До утверждения нового состава кабмин будет работать в статусе исполняющих обязанности.

Ранее сообщалось, что Патрушев стал кандидатом на пост вице-премьера РФ.

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