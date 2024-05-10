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Польский судья поблагодарил Лукашенко за предоставление охраны

Sputnik: польский судья Шмидт поблагодарил Лукашенко за охрану

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Информационное агентство БелТА/belta.by' class="item-image" >
Информационное агентство БелТА/belta.by

Попросивший убежище в Белоруссии польский судья Томаш Шмидт поблагодарил президента страны Александра Лукашенко за предоставление охраны. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Беларусь».

«В Беларуси я чувствую себя в безопасности, но я прекрасно знаю на что способны польские спецслужбы», — отметил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

При этом высший административный суд Польши уволил сбежавшего в Белоруссию Шмидта.

В начале мая стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где обвинил польские власти в преследованиях и угрозах и попросил у Лукашенко политическое убежище. Мужчина утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше шокированы произошедшим и не могут поверить, что кто-то «в здравом уме» мог сбежать в Белоруссию.

Ранее польский судья объяснил, почему попросил защиты у Белоруссии.

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