Польский судья поблагодарил Лукашенко за предоставление охраны

Попросивший убежище в Белоруссии польский судья Томаш Шмидт поблагодарил президента страны Александра Лукашенко за предоставление охраны. Об этом сообщает агентство «Sputnik.Беларусь».

«В Беларуси я чувствую себя в безопасности, но я прекрасно знаю на что способны польские спецслужбы», — отметил он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил силовиков обеспечить безопасность польского судьи Шмидта.

6 мая польский судья Томаш Шмидт запросил убежище в Белоруссии. Свое решение он объяснил несогласием с официальной политикой Варшавы.

При этом высший административный суд Польши уволил сбежавшего в Белоруссию Шмидта.

В начале мая стало известно, что варшавский судья во время отпуска сбежал в Белоруссию, где обвинил польские власти в преследованиях и угрозах и попросил у Лукашенко политическое убежище. Мужчина утверждал, что официальные лица республики «ведут страну к войне». В Польше шокированы произошедшим и не могут поверить, что кто-то «в здравом уме» мог сбежать в Белоруссию.

Ранее польский судья объяснил, почему попросил защиты у Белоруссии.