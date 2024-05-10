Сотрудники латвийской авиакомпании не пустили в самолет россиянина

Латвийская авиакомпания airBaltic не пустила на борт россиянина, который летел к отцу в Ригу из Стамбула. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, 19-летний Глеб с мамой и сестрой отдыхали в Стамбуле и собирались вернуться в столицу Латвии. У молодого человека была виза, однако, несмотря на это, сотрудники авиаперевозчика продержали его в аэропорту до тех пор, пока самолет не улетел. Только после этого Глебу разрешили пройти.

По словам парня, его отец — гражданин Литвы, у самого Глеба есть литовская виза и последние три года он без проблем два-три раза в месяц летал к папе в Латвию, в том числе — из Стамбула.

Однако в этот раз перед началом посадки сотрудники авиакомпании airBaltic остановили всех россиян, проверили документы и пропустили только тех, у кого был вид на жительство. Остальных отказались пропускать без объяснения причин. По словам Глеба, вступать в диалог с ним сотрудники отказывались и демонстративно отмалчивались.

У матери и сестры молодого человека был вид на жительство в Литве, но они не согласились лететь без него. Авиакомпания вернула им сумму налогов, которые они оплатили при покупке билетов в размере €75. Однако семья потеряла более 80 тысяч рублей. Им пришлось лететь из Стамбула в родной Калининград, чтобы оттуда попасть в Ригу.

Ранее автобус с детским хором из Молдавии больше семи часов не пускали на территорию Литвы.