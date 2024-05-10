Емельяненко: в ММА-промоушенах больше спортивных принципов, чем в олимпизме

Четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, многократный чемпион по смешанным единоборствам под эгидой различных организаций Федор Емельяненко высказался о международных ограничениях в отношении российских спортсменов. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что крупнейшие ММА-промоушены, в частности, UFC и Bellator больше привержены спортивным принципам, чем руководители олимпийского движения.

«Почему ММА-промоушены оказались так благосклонны к россиянам? Не знаю. Слава богу, что так. Думаю, потому, что это частные, коммерческие организации, их меньше волнует политика. Как оказалось, эти профессиональные промоушены больше следуют спортивным принципам, чем олимпийское движение. Везде говорили, что главный лозунг — «спорт — вне политики», а оказалось, что в первую очередь спорт и есть политика», — констатировал Емельяненко.

В октябре 2023 года глава UFC Дана Уайт разрешил российским бойцам выходить в октагон под своими флагами. Он подчеркнул, что индифферентно относится к событиям в мире и к политическим веяниям.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах. 14 марта президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что спортсмены, принимающие участие в Олимпиаде, должны осуждать СВО, подписывать некие иные документы.

Ранее Емельяненко рассказал, за кого будет болеть на ЧЕ по самбо.