Стало известно, как физическая активность снижает риск развития рака

Физическая активность улучшает клеточную функцию и устраняет связанное с раком хроническое воспаление в организме. Об этом изданию The Conversation рассказал специалист в области реабилитологии при онкологических заболеваниях Себастьян Мора Эрнандес из университета Халла (Великобритания).

Специалист подчеркнул, что роль физических нагрузок в контексте профилактики и вспомогательной терапии рака уже давно исследуется в многочисленных научных работах. По словам Эрнандеса, существует несколько возможных механизмов, лежащих в основе противораковых свойств тренировок.

Регулярные физические упражнения регулируют многие аспекты обмена веществ в организме. Например, они влияют на активность и концентрацию определенных гормонов (таких как инсулин и эстроген), нарушения в функционировании которых связаны с раком толстой кишки, молочной железы, поджелудочной железы, простаты и эндометрия.

Физическая активность также улучшает клеточную функцию, стимулируя восстановление клеток, и, когда это необходимо, их разрушение. Реабилитолог уточнил, что неспособность устранять поврежденные или нежелательные клетки выступает фактором развития рака.

Другое полезное свойство физнагрузок заключается в их противовоспалительной способности. Это комплексный, местный и общий защитно-приспособительный процесс, возникающий в организме в ответ на повреждение. Устранению различных «угроз» способствует острое воспаление. Тренировки и общая высокая подвижность подавляют хроническое воспаление низкой интенсивности, ведущее не только к раку, но и к сердечно-сосудистым заболеваниям.

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