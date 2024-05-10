В Молдавии пройдут учения резервистов

Министерство обороны Молдавии анонсировало новые учения резервистов национальной армии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

«Национальная армия проведет новые учения с участием резервистов Вооруженных сил. Учения пройдут в два этапа с 20 по 24 мая и 27-31 мая», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные учения направлены на проверку навыков резервистов и ознакомление их с техникой и вооружением Национальной армии.

Учения будут проходить по плану подготовки Национальной армии на 2024 год и законом о резерве Вооруженных сил Молдавии.

2 мая Министерство обороны Молдавии сообщило, что масштабные военные учения Swift Response 2024 пройдут на территории страны в период с 9 по 16 мая 2024 года. В заявлении отмечалось, что тренировки будут проводиться под командованием США. При этом в них должны принять участие более 400 военнослужащих из обоих государств.

Ранее американские солдаты провели учения, в рамках которых сражались с роботами.