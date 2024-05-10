В крымском заповеднике раскрыли детали спасения похищенных лебедей

Из Ялтинского горнолесного заповедника неизвестные похитили пару лебедей, которые жили на Черепашьем озере. В ФГБУ «Заповедный Крым» рассказали «Газете.Ru», что лебедей удалось найти 9 мая на частной территории неподалеку от их прежнего места обитания. Там отметили, что найденные птицы были в нормальном состоянии, а по возвращении на свое озеро «плескались без остановки».

«Прочесывали лес вместе с добровольцами, сотрудниками пожарно-химических станций, сотрудниками государственной инспекции. Лебедей нашли недалеко от Черепашьего озера на частной территории на озере Караголь — там, где ранее был когда-то ресторан. Сейчас эта территория закрыта, ее охраняют сторожевая собака и сторож. Первое время лебедей невозможно было доставить домой — брали лодку, договаривались с охраной. Забрали лебедей только вчера. В целом птицы были в нормальном состоянии, плавали на озере. Единственная сложность была в том, что птицы достаточно дикие. Конечно, подходят на кормежку, но не даются в руки. Пришлось брать лодку, выплывать на середину озера, прикармливать лебедей и забирать их обратно домой. Когда мы их выпустили в воду на озеро, они плескались без остановки — то ли пытались отмыться, то ли радовались», — сказали в организации.

В заповеднике уточнили, что птицы не могли улететь сами, поскольку у самца было ранено крыло.

«У лебедя было серьезно перебито крыло, скорее всего, вследствие человеческих действий, сама птица так бы не травмировалась. И самка всегда находилась подле него. Лебедь далеко не перемещался. Наши орнитологи сказали, что в диких условиях не так много у птицы шансов на выживание. Поэтому возникла идея перевезти на Черепашье озеро, там в достатке кормовая база, плюс там регулярно бывают наши сотрудники на мониторинге — могут их подкармливать и отслеживать состояние. Шансов на полное восстановление птиц нам не давали, но возможно в условиях дикой природы лебедь восстановится, и крыло заживет полностью», — добавили там.

В организации предположили, что похитить лебедей могли из-за борьбы заповедника с предпринимателями, незаконно продающими редких птиц.

«У нас есть небольшое подозрение, но озвучивать его немного глупо. Мы начинаем войну с незаконным предпринимательством на нашей территории, с торговцами диких птиц краснокнижных. Это исключительно наше предположение, но так интересно совпало, что только за день до того, как птицы пропали, наши сотрудники сделали новый красивый домик для птицы и разместили его на озере. И через некоторое время птицы пропали. Возможно, кого-то как-то спровоцировало усовершенствование локации, придание ей более медийного вида», — подчеркнули там.

8 мая ФГБУ «Заповедный Крым» на своей странице в соцсетях опубликовало пост с просьбой «вернуть лебедей», которые были украдены ночью, на Черепашье озеро». На следующий день организация сообщила, что птицы были найдены на закрытой частной территории, проводится расследование.

Ранее полицейские в Петербурге спасли лебедя, замерзавшего на берегу Финского залива.