Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Анонсированы перестановки в Минэнерго РФ

РБК: Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики

close
100%
Павел Быркин/РИА «Новости»

Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Шульгинов возглавлял ведомство с 2020 года. Один из источников издания заявил об обсуждении в числе кандидатов на пост будущего главы Минэнерго нынешнего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

До этого РБК написало о том, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве, но перестанет возглавлять Минпромторг. Источник также утверждает, что на пост главы министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура действующего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

До этого стало известно, что Михаил Мишустин, кандидатуру которого предложили на пост премьер-министра, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.

Все новости на тему:
Новый состав правительства
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами