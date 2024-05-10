Анонсированы перестановки в Минэнерго РФ

Николай Шульгинов покинет пост министра энергетики Российской Федерации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника.

Шульгинов возглавлял ведомство с 2020 года. Один из источников издания заявил об обсуждении в числе кандидатов на пост будущего главы Минэнерго нынешнего губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева.

До этого РБК написало о том, что Денис Мантуров сохранит за собой пост вице-премьера в новом правительстве, но перестанет возглавлять Минпромторг. Источник также утверждает, что на пост главы министерства промышленности и торговли рассматривается кандидатура действующего губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

До этого стало известно, что Михаил Мишустин, кандидатуру которого предложили на пост премьер-министра, прибыл в Госдуму, которая рассмотрит вопрос о его назначении.

Ранее Матвиенко предложила Путину трех кандидатов на пост главы Счетной палаты РФ.