Власти Украины ожидают, что экономика страны вырастет на 5% за 2021-й год
Власти Украины ожидают, что за 2021-й год экономика страны вырастет на 5%. Об этом заявил в Facebook премьер-министр Денис Шмыгаль.
«В 2021 год мы заходим с прогнозом о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны », — написал Шмыгаль.
Он также отметил, что на 23 декабря общий фонд государственного бюджета выполнен на 100%. По его словам, благодаря активной борьбе со «схемами и скрутками» отставание по доходам в госбюджет, которое на начало года составляло почти 40 млрд грн ($1,4 млрд), удалось нивелировать.
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