Венесуэла готова к открытию прямых перелетов с Россией, примерная цена билета составит 1300-1400 долларов в обе стороны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на замминистра воздушного транспорта страны и глава авиакомпании Conviasa Рамон Селестино Веласкес.

«Мы ожидаем открытия воздушных границ… Это вопрос времени… Венесуэла уже готова лететь, как только получит зеленый совет», — сказал он.

Ранее планировалось открыть авиасообщение в декабре, но пандемия коронавируса затормозила эти планы.

Время в пути между Каракасом и Москвой будет занимать около 11 часов, до курортного острова Маргарита – на два часа дольше. У авиакомпании уже готовы два лайнера Airbus A340-300 и Airbus A340-200 для полетов без дозаправок.

Ожидается, что на первом этапе будет совершаться один рейс в неделю. В случае хорошего спроса, число полетов будет увеличено. Билет будет стоить около 1300-1400 долларов в обе стороны.

Замминистра сообщил, что общался с российскими предпринимателями и предложил им перевозить на этих рейсах грузы.

«Мы делаем предложение всем бизнесменам, которые хотят использовать самолеты… для отправки продукции, они в вашем распоряжении и по конкурентной цене», - сказал он.