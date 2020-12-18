Соглашение по маслу и сахару подписали все федеральные сети

Соглашение о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар подписали все федеральные сети и почти все региональные — всего больше 50 производителей. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, пишет ТАСС.

«На сегодняшний день мы видим — потому что мы не могли одновременно это сделать со всеми региональными сетями — что уже более 50 производителей присоединились к этому соглашению, основная часть региональных и все федеральные сети», — сказал он.

16 декабря 2020 года Минсельхоз, Минпромторг, поставщики и торговые сети подписали соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Цены будут действовать до конца I квартала 2021 года.

Максимальная цена на сахар — 46 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

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