Всемирный банк перечислил рекомендации для экономического роста в России

Всемирный банк перечислил меры, которые помогут России ускорить ее экономический рост. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на отчет организации.

Экономисты считают, что для этого стране необходимо пересмотреть политику импортозамещения, поддержать сектор услуг и создать национальный институт по привлечению инвестиций.

Также стоит снизить импортные пошлины, отказаться от устаревших правил технического регулирования и уделить внимание защите прав инвесторов, отмечают специалисты.

В документе говорится, что Россия имеет неосвоенный потенциал и если сделает шаг навстречу интеграции в международную торговлю и сеть прямых иностранных инвестиций, то сможет достичь национальных целей, диверсифицировать экономику, увеличить ВВП и приумножить выгоды от традиционной торговли.

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