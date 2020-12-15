Калининград закроет кафе и рестораны на Новый год

Власти Калининграда закроют кафе и рестораны с 31 декабря по 3 января, сообщила пресс-служба правительства.

«Запрещено обслуживание посетителей предприятий общественного питания, в том числе расположенных в гостиницах и иных местах размещения, с 00:00 31 декабря 2020 года до 00:00 3 января 2021 года», — говорится в сообщении.

С 25 по 30 декабря и с 3 по 10 января заведения смогут работать с 6 до 19 часов. В правительстве также подчеркнули, что кафе и ресторанам можно готовить на вынос или осуществлять доставку.

В Калининградской области коронавирусом заразился 14 481, выздоровели 11 133, погибли 139 человек.

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