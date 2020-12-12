Фотографию Путина с Кучмой продают в сети за 500 тысяч рублей

В интернете выставили на продажу еще одну визитку президента России Владимира Путина во время работы в мэрии Санкт-Петербурга и фотографию с автографом, где глава государства изображен вместе с бывшим президентом Украины Леонидом Кучмой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что каждый лот стоит 500 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в сети появилась для продажи визитка российского лидера времен его работы в мэрии Петербурга за 550 тыс. руб.

По словам автора объявления, визитка из частной коллекции. Он рассказал агентству, что готов уступить ее за 450-400 тыс. руб.

Другой лот — фотография Путина и Кучмы на борту корабля с автографами двух президентов. По информации автора этого предложения, ее супруг служил на Гвардейском крейсере «Москва». Главы государств действительно посещали гвардейский ракетный крейсер «Москва» – флагман Черноморского флота России в 2001 году.

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