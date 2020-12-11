Власти задействуют систему онлайн-касс для контроля за ценами на продукты питания, следует из поручений премьер-министра Михаила Мишустина.

Как отмечается в документе, такие кассы в реальном времени передают данные в налоговые органы.

Глава правительства поручил Минфину и Минэкономразвития подготовить дорожную карту по созданию справочника-каталога социально значимых товаров «для обеспечения мониторинга с использованием возможностей новой системы контрольно-кассовой техники».

Министерства должны исполнить поручение до 15 января.

Ранее премьер раскритиковал правительство из-за роста цен на продукты.