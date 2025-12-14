Песков: РФ не устроит, если Киев подпишет договоренности и будет их саботировать

Российскую сторону не устроит, если Украина подпишет мирные договоренности, а затем начнет их саботировать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.

По его словам, для урегулирования конфликта на Украине должна быть продумана определенная система гарантий выполнения договоренностей со стороны Киева.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия будет резко возражать, если в план по урегулированию на Украине внесут неприемлемые положения. По его словам, пока российская сторона не видела новых документов. Помощник главы государства отметил, что Москва может выразить возражения по поводу многих пунктов.

Ушаков выразил мнение, что у Вашингтона вряд ли получится что-то хорошее на бумагах по урегулированию конфликта на Украине после консультаций с Киевом и лидерами европейских стран.

