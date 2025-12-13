«Дефицит ракет и военной техники»: Сырский назвал сложным положение ВСУ на фронте

Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ

Российские военные ведут наступления «практически по всей линии боевого столкновения», и ситуация на фронте остается сложной, признал главком ВСУ Александр Сырский. Он также заявил о дефиците ракет для ПВО и сокращении поставок военной техники. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ситуация на фронте остается сложной для Вооруженных сил Украины, российские войска наступают «практически по всей линии боевого столкновения», заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Оперативная ситуация остается сложной», — написал он в своем Telegram-канале.

«В отдельные дни количество боестолкновений достигает 300 – больше всего с начала войны», – добавил главком.

При этом, по его словам, темпы продвижения российских военных вперед нельзя назвать высокими.

«Ценой огромных потерь противник в ноябре смог взять под контроль некоторые наши территории», – признал Сырский.

Главнокомандующий также заявил о дефиците ракет для ПВО и сокращении поставок военной техники.

«Несмотря на дефицит ракет, удерживаем эффективность противовоздушной обороны <…> В условиях, когда объемы международной помощи техникой сокращаются, ремонт имеющихся средств является важнейшим источником усиления боевых подразделений», — сказал он, добавив, что «есть и проблемные моменты» по вопросу морально-психологического состояния в войсках, но «пути решения предложены».

Сырский также заверил, что украинское командование «киберсил» будет сформировано до конца 2025 года.

Что сейчас на фронте

Командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько признал, что Красноармейск (также известный как Покровск) в Донецкой Народной Республике, а также Гуляйполе в Запорожской области перешли под контроль российских сил.

Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов докладывал президенту Владимиру Путину, что в Гуляйполе продолжаются уличные сражения.

Накануне ВСУ предприняли попытку прорвать оборону в районе Купянска, бросив в бой и бронетехнику, и пехотные группы, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

На опубликованных военкорами видеоматериалах видно, как бойцы 68-й дивизии уничтожают один из украинских танков, который пытался выдвинуться из Купянска-Узлового для атаки.

ВСУ не смогут без пехоты?

Западные обозреватели полагают, что наращивать численность сухопутных войск ВСУ необязательно, так как на поле боя массово развертывают беспилотные системы, пишет чешское издание CZDefence. Беспилотники сейчас наносят значительный ущерб технике и живой силе армий.

Несмотря на то, что украинские военные пытаются наладить поставки артиллерии и беспилотников в свои подразделения, ВС РФ медленно, но продвигаются вперед, а без личного состава ВСУ не смогут удержать оборону, подчеркивают авторы материала.

Потери ВСУ уже превысили 1 млн человек и лишь возрастают, сообщил на этой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он также отметил недобросовестность Киева в вопросах обменами телами погибших: Россия в общей сложности уже передала Украине более 11 тыс. тел погибших военных, в то время как Украина передала только 201.

«Полный блэкаут»: Одесса подверглась мощнейшему с начала СВО удару после атак ВСУ на танкеры В результате ночных и утренних ударов большая часть Одессы оказалась без электроснабжения, тепла и... 13 декабря 16:31

Кроме того, глава российского дипведомства обвинил Владимира Зеленского в том, что тот намеренно затягивает конфликт, так как для него это стало «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».