«Вашингтон» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ потерпел болезненное поражение от «Виннипега» — 1:5. Александр Овечкин набрал ассистентский балл и вошел в топ-10 игроков лиги по очкам в большинстве. Дмитрий Губерниев назвал лидера «столичных» лучшим российским спортсменом по итогам 2025 года.

«Виннипег Джетс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1

Это был не день «столичных». Пожалуй, всего во второй раз за сезон после игры с «Оттавой» (1:7) «Кэпс» провели матч, в котором у них ничего не получалось. При этом команда приехала в Виннипег в хорошем настроении на фоне серии из девяти матчей с набранными очками подряд. Александр Овечкин бодро показывал на фото свой перекус в дорогу — сэндвич и пакет чипсов. От россиянина, как всегда, ждали подвигов на льду.

Тем не менее «Джетс» вынесли соперников без особых проблем. Впрочем, нельзя не выделить голкипера хозяев Коннора Хеллебайка, который вернулся на лед после месячного отсутствия из-за травмы. Он во многом стал залогом успеха своей команды в этой встрече, отразив 24 броска.

Пока Коннор трудился на последнем рубеже, его партнеры решали свои задачи — и делали это уверенно. К первому перерыву они вели со счетом 2:0 благодаря голам Логана Стэнли и Моргана Бэррона. Во второй 20-минутке Алекс Иафалло забросил третью шайбу, а перед самой сиреной в четвертый раз огорчил голкипера «Вашингтона» Логана Томпсона Габриэль Виларди. Он же на 52-й минуте оформил дубль, и лишь на этом «Виннипег» остановился.

В оставшееся время «Кэпиталз» сумели уйти от сухого поражения. Оформить шат-аут Хеллебайку не позволил Джейкоб Чикран, реализовавший большинство, а ассистентами выступили Джон Карлсон и Овечкин.

Великая Восьмерка не покинул площадку без набранного очка, но едва ли оно его порадовало.

«У нас получалось очень немногое во всех аспектах игры. Мы не могли прессинговать, владея шайбой. По каким-то причинам мы думали, что достаточно просто выйти на лед, но мы либо слишком поздно начали играть в свой хоккей, либо очень долго занимались не тем, чем должны были. Мы слишком много времени провели за синей линий. И это определенно был не лучший наш вечер.

Мы имели возможности увеличить давление, но так и не смогли захватить преимущество. Этот матч опустил нас с небес на землю. Да, он был не лучшим», — констатировал Чикран, чьи слова приводит пресс-служба НХЛ.

Достижения Овечкина

Подводя окончательный итог матча против «Виннипега», констатируем: в 32 играх сезона Овечкин набрал 30 очков. На его счету 14 голов и 16 ассистов. В общей сложности на его счету 911 шайб в регулярных чемпионатах и 988 — с учетом игр плей-офф. Таким образом, ему осталось забить 28 раз, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по общему количеству голов за карьеру.

Несмотря на то, что российский капитан «Вашингтона» минувшей ночью не сумел помочь своей команде избежать крупного поражения, он все же улучшил важный статистический показатель. Теперь Ови находится на 10-м месте среди всех игроков в истории лиги по количеству очков, набранных в большинстве. На его счету 611 баллов — 328 голов и 283 результативные передачи. Он обошел в этом списке Яромира Ягра. А лидирует здесь Гретцки, набравший за карьеру 890 баллов при численном преимуществе.

Кроме того, Александр провел 1523-й матч в НХЛ. Ему нужно выйти на лед еще один раз, чтобы сравняться с Брэндоном Шэнаханом, занимающим 22-е место по количеству игр за карьеру в заокеанской лиге.

Между тем, хотя в декабре «Вашингтону» еще предстоит еще восемь матчей, комментатор Дмитрий Губерниев уже подводит итоги года, называя Овечкина лучшим спортсменом страны среди многих выдающихся атлетов. Впрочем, неудивительно, учитывая, что в апреле Александру Великому покорился исторический рекорд Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Лучший российский спортсмен 2025 года? Самый простой ответ — это Овечкин.

Хотя Александр — лицо российского спорта за границей. Еще не будем забывать про Захара Петрова, Ангелину Мельникову, Яну Егорян, всех наших пловцов, синхрониста Сашу Мальцева, Яну Бурлакову. В этом году у нас было много героев в спорте, не хотел бы кого-то из них выделять. Но Александр Овечкин и его рекорд стоят особняком», — цитирует Губерниева Metaratings.