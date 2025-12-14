Зеленский ответил на вопрос о преемнике Ермака: «Готовы подставить плечо»

Зеленский заявил, что еще не выбрал преемника Ермака по техническим причинам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что еще не выбрал нового руководителя своего офиса вместо уволенного Андрея Ермака в том числе по техническим причинам. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Есть много вопросов снова об офисе президента и, возможно, нового руководителя. Также есть вопрос, что кто-то поддержал эту идею, кто-то отказался. Следующее, еще раз подчеркиваю, я провел несколько консультаций со всеми, кого вы знаете. Все они готовы подставить плечо, никто не отказывался», — заявил Зеленский.

По его словам, каждый из рассматриваемых кандидатов готов занять должность главы офиса президента. В то же время украинский лидер заметил, что «есть много технических вопросов по этому поводу, поэтому я еще сам не решил, кто возглавит офис президента».

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака с поста руководителя своего офиса. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов.

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

