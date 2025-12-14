На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бурятии произошел пожар на территории дацана

В Улан-Удэ на территории дацана загорелось здание, где зажигали лампады
true
true
true
close
Shutterstock

Пожар произошел на территории дацанабуддийский монастырь и храмовый комплекс в Улан-Удэ, столице Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По его данным, речь идет о дацане в Верхней Березовке — микрорайоне Железнодорожного округа города.

«Сгорело здание, где зажигали лампады», — отмечается в сообщении.

Сегодня во всех дацанах Бурятии проходит праздник Тысячи лампад.

14 декабря крупный пожар произошел на пляже в Адлерском районе Сочи. В публикации уточняется, что огонь охватил кафе и складские помещения. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 10:20, после этого на место происшествия были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

12 декабря произошел пожар в одном из зданий на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных. Обошлось без пострадавших. Представитель епархии сообщил, что причина пожара уточняется.

Ранее во Франции пожар уничтожил переживший войны и революцию католический монастырь XII века.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами