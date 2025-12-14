В Бурятии произошел пожар на территории дацана

В Улан-Удэ на территории дацана загорелось здание, где зажигали лампады

Пожар произошел на территории дацанабуддийский монастырь и храмовый комплекс в Улан-Удэ, столице Бурятии. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

По его данным, речь идет о дацане в Верхней Березовке — микрорайоне Железнодорожного округа города.

«Сгорело здание, где зажигали лампады», — отмечается в сообщении.

Сегодня во всех дацанах Бурятии проходит праздник Тысячи лампад.

14 декабря крупный пожар произошел на пляже в Адлерском районе Сочи. В публикации уточняется, что огонь охватил кафе и складские помещения. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 10:20, после этого на место происшествия были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона.

12 декабря произошел пожар в одном из зданий на территории Никитского монастыря в Переславле-Залесском Ярославской области. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Сперва монахи попытались самостоятельно потушить огонь, однако в результате решили вызвать пожарных. Обошлось без пострадавших. Представитель епархии сообщил, что причина пожара уточняется.

Ранее во Франции пожар уничтожил переживший войны и революцию католический монастырь XII века.