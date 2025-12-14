В Ярославской области за ночь заледенела набережная

В Переславле за ночь покрылась льдом набережная

В Переславле-Залесском Ярославской области за ночь заледенела набережная. Фото публикует Telegram-канал «Жесть Ярославль».

На кадрах, сделанных Анной Панихиной, видны обледенелые лавочки, а пешеходные дорожки и вовсе напоминают каток.

По данным Gismeteo в воскресенье, 14 декабря, в городе -8°C.

В начале декабря руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в связи с потеплением климата значительно возрастает среднемесячная изменчивость погоды.

Он отметил, что в период потепления климата погода «нервничает». Это заключается в увеличении изменчивости погоды по среднемесячным показателям. Теплые периоды сейчас встречаются чаще холодных, пояснил специалист.

Вильфанд подчеркнул, что если в середине XX века температура воздуха устойчиво опускалась ниже 0°C уже в первые пять дней ноября, то за последние годы эта дата и формирование снежного покрова сместились на шестую пятидневку месяца.

