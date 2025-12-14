В Кении женщина три дня обнималась с деревом и поставила рекорд

Экоактивистка из Кении обняла дерево и не отходила от него трое суток

Кенийская экоактивистка Труфена Мутони провела акцию — три дня обнималась с деревом — и поставила рекорд. Об этом пишет «Лента.ру».

Известно, что акция прошла на территории правительственного комплекса в городе Ньери в Кении. Часть трехдневного срока Труфена простояла с повязкой на глазах, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с ограниченными возможностями, которые особенно сильно пострадают от изменения климата.

Во время акции Мутони чуть не заснула, пишет издание, но ее разбудили спонсоры, оплатившие взнос за включение в книгу рекордов Гиннесса.

«Этот мирный протест важен, потому что он преодолевает все различия между людьми», — сказала женщина.

Она также объяснила, как выбирала одежду для акции. Так, по ее словам, черный цвет означает африканскую силу и стойкость, зеленый — восстановление лесов и надежду, красный — сопротивление коренных народов, а синий — защиту водных ресурсов.

Прошлая аналогичная акция Мутони длилась 48 часов.

