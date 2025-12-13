Лукашенко помиловал более 100 политзаключенных. Почему он пошел на это?

Лукашенко помиловал более 120 человек после переговоров с США

Оппозиционеры Мария Колесникова, Виктор Бабарико, Алесь Беляцкий и еще 120 человек были освобождены из белорусских тюрем. Президент Александр Лукашенко принял решение об их помиловании после переговоров со спецпосланником Белого дома Джоном Коулом. Девять человек уехали сразу в Литву, а остальные 114 были переданы Украине, в том числе Колесникова и Бабарико.

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 123 человек, передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Главой государства принято решение о помиловании 123 граждан различных стран, осужденных согласно законам Республики Беларусь за совершение преступлений разной направленности — шпионскую, террористическую и экстремистскую деятельность», — говорится в посте.

Решение о помиловании было принято по просьбе президента США Дональда Трампа и в ответ на снятие санкций с белорусского калия, а также для стабилизации ситуации в Европе и «исходя из гуманитарных принципов и общечеловеческих и семейных ценностей».

12 и 13 декабря проходили переговоры спецпосланника Белого дома Джона Коула с Лукашенко. На них обсуждалась ситуация вокруг Украины и Венесуэлы, а также пути нормализации двусторонних отношений. По итогам встречи США сняли санкции с «Беларуськалия», которые были введены в 2021 году.

Кто вышел из тюрьмы

По информации «Пула», белорусские власти за последнее время помиловали 156 человек, среди которых были граждане Великобритании, США, Литвы, Украины, Латвии, Австралии, Японии.

Как сообщает Reuters, среди тех, кто вышел на свободу сегодня, — оппозиционеры Мария Колесникова, Алесь Беляцкий и Виктор Бабарико.

Девять помилованных в Белоруссии человек сейчас находятся в Литве, среди них, в частности, Беляцкий, передает Reuters со ссылкой на посольство США в Литве.

«Алесь Беляцкий и восемь других заключенных в Литве после того, как их освободили в Белоруссии в субботу, в то время как более крупная группа была отправлена на Украину», — говорится в сообщении агентства.

Ранее о том, что Беляцкий направляется в Литву, агентству AFP сообщила его супруга.

Украинский координационный штаб по вопросам военнопленных заявил, что Белоруссия передала Украине 114 человек.

«Сегодня между Украиной и Белоруссией состоялось мероприятие по возвращению гражданских лиц... Украине были переданы 114 гражданских граждан, среди них — украинцы, которые содержались на территории Белоруссии», — сообщается в Telegram-канале штаба.

На опубликованных фотографиях есть Колесникова и Бабарико.

Журналист польского происхождения, активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут, освобождения которого Варшава добивается уже несколько лет, отказался покидать страну, сообщил РИА Новости представитель МИД Польши.

«Нам известно, что условием помилования Анджея Почобута было то, что он немедленно покинет территорию Белоруссии. Он отказался принять это условие, и белорусский режим в ответ отказался его освободить», — рассказал дипломат.

«Мы с уважением принимаем его решение и будем продолжать добиваться его освобождения», - добавил он.

Из ШИЗО в реанимацию. Что случилось с белорусской оппозиционеркой Марией Колесниковой Осужденную на 11 лет колонии белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову доставили в реанимацию... 29 ноября 20:43

22 ноября Лукашенко подписал указ о помиловании 31 гражданина Украины, отбывавших наказание за уголовные преступления на территории республики.

«Только начало». Трамп подарил Лукашенко запонки и снял санкции с «Белавиа» Александр Лукашенко принял в Минске представителя Дональда Трампа Джона Коула. Американский президент... 11 сентября 20:12

16 сентября белорусский президент амнистировал 25 заключенных, в том числе осужденных за экстремизм.

Кто такие Колесникова и Бабарико

Колесникова — профессиональная флейтистка и дирижер. До конца 2010-х годов она активно вела концертную деятельность, а также организовывала международные культурные проекты в Белоруссии и Германии. В 2017 году она заняла пост арт-директора культурного хаба Ok16, который был организован на средства Виктора Бабарико — белорусского банкира и мецената, председателя правления «Белгазпромбанка», который контролировался российским «Газпромом».

В мае 2020 года Колесникова возглавила предвыборный штаб Бабарико, который решил баллотироваться в президенты Белоруссии и считался одним из главных политических соперников Лукашенко. После того как Бабарико отказали в регистрации и арестовали по обвинению в получении взяток, Колесникова объединилась с соратниками других независимых кандидатов в президенты. После выборов главы государства и последовавших в Белоруссии протестов она возглавила координационный совет оппозиции.

6 июля 2021 года Бабарико был признан виновным по обвинению в получении взяток в особо крупном размере. Верховный суд Белоруссии приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Осенью того же года Колесникову признали виновной в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к захвату власти. Дело рассматривалось в закрытом режиме, Колесниковой дали 11 лет колонии общего режима.