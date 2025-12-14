На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В аэропортах Домодедово и Жуковский сняли ограничения на работу

Росавиация: аэропорты Жуковский и Домодедово возобновили работу в штатном режиме
Евгений Одиноков/РИА Новости

Московские аэропорты Домодедово и Жуковский возобновили прием и отправку самолетов. Об этом в своем Telegram-канале написал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

Заявление было опубликовано в 14:13 мск.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. <...> Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул представитель Росавиации.

Он добавил, что в период действия ограничений один самолет «ушел» на запасной аэродром. Изначально он следовал в Домодедово.

Аэропорты Жуковский и Домодедово приостановили прием и отправку воздушных судов днем 14 декабря. Ограничения ввели примерно в 13:28 мск.

В ночь на 14 декабря в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Впоследствии воздушная гавань вновь начала обслуживать рейсы по согласованию с соответствующими органами. Утром аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Ранее самолет премьер-министра Армении не смог приземлиться в Москве из-за закрытого воздушного пространства.

