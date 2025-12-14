На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле объяснили внезапную готовность Зеленского к выборам

Ушаков: Зеленский заговорил о выборах под давлением США
Kin Cheung/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заговорил о выборах на Украине под давлением Вашингтона. Такое мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью с корреспондентом «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«О выборах он заговорил тоже под давлением американских коллег. Какое-то двойное дно», — сказал Ушаков.

По его словам, Зеленский говорит про выборы, но на самом деле думает о том, как добиться желаемого для него и для европейцев перемирия, то есть временного прекращения боевых действий, чтобы потом их возобновить.

9 декабря президент США Дональд Трамп в интервью Politico сказал, что настало время провести президентские выборы на Украине.

После этого Зеленский заявил о готовности к проведению выборов на Украине. Он также обратился к депутатам фракции «Слуга народа» с просьбой «подготовить законодательные предложения» о возможности проведения выборов в период военного положения.

Срок полномочий украинского лидера истек в мае 2024 года, новые выборы не проводятся из-за военного положения, продлеваемого в стране каждые три месяца.

Ранее политолог Дудчак назвал выборы на Украине катастрофой для Зеленского.

