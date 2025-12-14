Выросло число погибших в результате стрельбы в Сиднее

Миннс: в результате стрельбы на пляже в Сиднее погибли 12 человек

В результате стрельбы на пляже Бондаи в австралийском Сиднее погибли 12 человек. Об этом журналистам в ходе брифинга сообщил премьер-министр Нового Южного Уэльса Крис Миннс, трансляция велась в прямом эфире австралийского Youtube-канала APT.

«В результате стрельбы погибли 12 человек, это подтверждено», — сказал он.

Миннс отметил, что полицейские и власти штата рассматривают стрельбу на пляже как теракт.

Комиссар полиции штата Мал Лэньон также заявил, что нападение на людей на пляже является террористическим актом.

Среди пострадавших в результате стрельбы в Сиднее оказался председатель совета Израиль — Австралия Арсен Островский. По данным местных СМИ, он получил ранение в голову.

Произраильская правозащитная организация StandWithUs сообщила об отмене мероприятий по случаю Хануки в Мельбурне.

Стрельба произошла на пляже Бонди в Сиднее, где в это время проходило мероприятие, посвященное еврейскому празднику Ханука. Неизвестные открыли огонь. По данным ABC News, двоих подозреваемых в стрельбе задержали, одного из них полиция опознала.

