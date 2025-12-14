На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Политика

Над регионами России сбили 235 беспилотников. Военная операция, день 1390-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1390-й день
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости
Минобороны РФ сообщило, что с вечера субботы и ночью силы ПВО уничтожили 235 украинских беспилотников над регионами страны. В Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА в Урюпинске произошло возгорание на нефтебазе, заявил губернатор региона Андрей Бочаров. Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что в случае поражения Украины конфликт в Европе продолжится. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:54

«Страна.ua» сообщает об ударах в районе поселков Затока и Сарата в Одесской области.

9:43

ВСУ атаковали с помощью дрона частный дом в селе Ясные Зори Белгородской области, мужчина получил ранение, сообщили в оперштабе региона.

9:35

❗Украинский телеканал «24 канал» сообщает о новых взрывах в Одессе.

9:21

Tagesspiegel: депутат бундестага от правящего блока ХСС Родерих Кизеветтер на фоне мирных переговоров заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

9:15

Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.

9:01

Военный ресурс ВСУ на территории ДНР после боев под Бахмутом истощается, заявил в беседе с ТАСС командир бригады «Невский» в составе Южной группы войск Алексей Верещагин.

8:57

Российские военные уничтожили командный пункт ГУР Украины, который находился в районе села Жукля Черниговской области, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.

8:39

В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

8:15

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС/ХСС заявил, что в случае поражения Украины конфликт в Европе якобы продолжится, поскольку это «не удовлетворит» аппетиты президента России Владимира Путина.

8:05

🔴 Минобороны: силы ПВО сбили 235 беспилотник ВСУ над регионами России.

8:00

Сегодня 1390-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Картина дня
В Урюпинске из-за атаки БПЛА загорелась нефтебаза. Власти объявили эвакуацию
Пожар начался на нефтебазе в результате атаки БПЛА в Урюпинске
Из обезьяны в человека. Как люди учили приматов говорить, и что из этого вышло
Нейрофизиолог Лебедев: обезьян можно научить говорить с помощью нейроинтерфейсов
Стала известна стратегия Зеленского в ответ на мирный план Трампа
В РПЦ рассказали, как правильно писать слово «Бог»
Названа возможная причина попыток Рютте напугать европейцев конфликтом с РФ
В ФПК сообщили об изменении маршрутов поездов из-за аварии в Пензенской области
Ветер снес огромную металлическую вывеску в центре Махачкалы
Новости и материалы
США увеличили импорт мороженого из России до максимума за три года
Видео: в Ленобласти реанимобиль с пациентом опрокинулся в жестком ДТП
«Развалил намеренно»: мать Костылевой не собирается вести переговоры с Плющенко
Российский стрелок рассказал, как собака защищает военных от вражеских дронов
В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны России
СМИ сообщили о штрафах за отказ школьников говорить на украинском языке в Одессе
Реакция Запада на удар ВС России по Одессе удивила офицера США
На Западе рассказали, как Россия унизила США и Европу
«Как мне не нравится пропускать»: Сафонов об игре за «ПСЖ»
Стала известна важная деталь в договоре о продаже квартиры Долиной
Компания Puma зарегистрировала товарные знаки в России
Автомобиль с сибиряком перевернулся в жестком ДТП и попал на видео
Жителей Москвы и области предупредили о надвигающихся 10-градусных морозах
Уссурийский пенсионер не выжил при пожаре
Российский генерал оценил состояние Воздушных сил Украины
В Германии снова заговорили о передаче ракет Taurus Украине
Стало известно о многолетней дружбе главных раввинов России и Одессы
Священник рассказал, как икона остановила осколок у сердца российского бойца
Все новости
В Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году
В Госдуме рассказали об упрощении процедуры оформления жилья
Госплан, дефицит и пятилетки: как работала плановая экономика и можно ли к ней вернуться
Теперь вы знаете
Россиян предупредили о наказании за проживание без регистрации
Джереми Кларксон запретил депутатам-лейбористам приходить в его паб
14 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 14 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
10 звезд русского рэпа, которые умерли молодыми
«Дефицит ракет и военной техники»: Сырский назвал сложным положение ВСУ на фронте
Сырский заявил о сложной ситуации на фронте для ВСУ
Лукашенко помиловал более 100 политзаключенных. Почему он пошел на это?
Лукашенко помиловал более 120 человек после переговоров с США
«Их переполняет зло». Захарова назвала дело Долиной попыткой врагов страны рассорить россиян
Захарова: скандал с Долиной используется недругами России как повод к столкновению
Украина не хочет уходить из Донбасса и отказываться от НАТО. Трамп ждет мира к Рождеству
NYT: Киев отверг уступки по Донбассу и НАТО
«Полный блэкаут»: Одесса подверглась мощнейшему с начала СВО удару после атак ВСУ на танкеры
ВС РФ ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины, Одесса осталась без света
Усольцевы могли стать жертвами преступников. СК назвал главные версии пропажи семьи в тайге
СК проверяет версию преступления в деле о пропаже семьи Усольцевых
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами