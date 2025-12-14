ВСУ атаковали с помощью дрона частный дом в селе Ясные Зори Белгородской области, мужчина получил ранение, сообщили в оперштабе региона.
Tagesspiegel: депутат бундестага от правящего блока ХСС Родерих Кизеветтер на фоне мирных переговоров заявил о необходимости передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.
Для России принципиальны вопросы устранения первопричин конфликта на Украине, среди которых гарантии невступления Киева в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, заявила сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
Военный ресурс ВСУ на территории ДНР после боев под Бахмутом истощается, заявил в беседе с ТАСС командир бригады «Невский» в составе Южной группы войск Алексей Верещагин.
Российские военные уничтожили командный пункт ГУР Украины, который находился в районе села Жукля Черниговской области, передает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
❗В Урюпинске в результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на партийном съезде ХДС/ХСС заявил, что в случае поражения Украины конфликт в Европе якобы продолжится, поскольку это «не удовлетворит» аппетиты президента России Владимира Путина.