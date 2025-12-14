Вирусолог рассказала об опасности гонконгского гриппа, который появился в России

Появившийся на территории России гонконгский грипп опасен тем, что может вызывать тяжелые осложнения, в том числе отит, миокардит и пневмонию. Об этом сообщила вирусолог Светлана Протасова в беседе с aif.ru.

«Наиболее опасен гонконгский грипп для детей, особенно до пяти лет, и пожилых людей старше 65 лет, поскольку провоцирует обострение сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала врач.

По ее словам, также этот штамм гриппа представляет опасность и для беременных женщин из-за риска для матери и плода.

12 декабря Роспотребнадзор сообщил, что в Дагестане выявили более 60 случаев гонконгского гриппа. По данным ведомства, болезнь A (Н3 N2) сопровождается резким повышением температуры до 39-40 °C, ознобом, ломотой в теле, общей слабостью, болью в горле, кашлем и головной болью, локализующейся чаще всего в области лба, глазниц и висков.

До этого россиянам назвали способ, как защититься от гонконгского гриппа. По словам инфекциониста, те, кто вовремя вакцинировался, вряд ли заразятся, а если такое все-таки случится, то заболевание будет протекать в легкой форме.

Ранее ученые предупредили о риске пандемии птичьего гриппа, опаснее COVID-19.