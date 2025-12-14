На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский рассказал о коммуникациях с Россией

Зеленский: Украина получает сигналы от России через США
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Украина не ведет прямого диалога с Россией, однако получает от нее сигналы через Соединенные Штаты. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский во время общения с журналистами, сообщает «РБК-Украина».

По его словам, при взаимодействии с Вашингтоном американская сторона фактически доносит до Киева позицию Москвы.

«У нас нет диалога прямого с российской стороной. В диалоге с американской стороной они, если можно так сказать, представляют российскую сторону, потому что они говорят об их сигналах, требованиях, шагах, готовности или неготовности», — сказал Зеленский.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее Зеленский ответил на слова Трампа о своем недовольстве мирным планом.

