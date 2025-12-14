На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал условие для отказа Украины от членства в НАТО

Зеленский: Украина откажется от НАТО при условии двухстороннего соглашения с США
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов отказаться от идеи вступления его страны в НАТО, но выдвинул при этом условие. Об этом пишет украинские издание «Страна.ua».

«Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали», — сказал Зеленский.

Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО. Он отметил, что откажется от вступления в Североатлантический альянс при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

14 декабря помощник президента России Юрий Ушаков высказался о мечтах Владимира Зеленского о НАТО и Крыме. По его мнению, политик «железобетонно» не сможет обеспечить членство Украины в НАТО, а также добиться возвращения Крыма. Представитель Кремля подчеркнул, что уверен в этом на миллион процентов.

До этого президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности РФ. Глава государства считает, что Украина должна оставаться нейтральной.

Ранее в НАТО допустили возможность «упреждающих ударов» по России.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами