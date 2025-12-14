Зеленский назвал условие для отказа Украины от членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что готов отказаться от идеи вступления его страны в НАТО, но выдвинул при этом условие. Об этом пишет украинские издание «Страна.ua».

«Основным желанием Украины было вступление в НАТО. Это были бы реальные гарантии безопасности, но их европейские партнеры и США не поддержали», — сказал Зеленский.

Политик подчеркнул, что готов пойти на компромисс в вопросе членства Украины в НАТО. Он отметил, что откажется от вступления в Североатлантический альянс при условии, если будет достигнуто двухстороннее соглашение с США и обеспечены гарантии от ЕС и других стран, чтобы Россия «не напала снова».

14 декабря помощник президента России Юрий Ушаков высказался о мечтах Владимира Зеленского о НАТО и Крыме. По его мнению, политик «железобетонно» не сможет обеспечить членство Украины в НАТО, а также добиться возвращения Крыма. Представитель Кремля подчеркнул, что уверен в этом на миллион процентов.

До этого президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО угрозой для безопасности РФ. Глава государства считает, что Украина должна оставаться нейтральной.

Ранее в НАТО допустили возможность «упреждающих ударов» по России.