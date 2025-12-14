Лысую «елку с характером» в Кемеровской области «спасла» проволока

Новогоднюю ель, установленную на площади в поселке Шалым в Кемеровской области, которую раскритиковали местные жители, попытались «отремонтировать». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новая Шория».

Автор видео показала, что к ели прикрепили ветки, обмотав их проволокой.

«Спасали, как могли», — пошутила подписчица.

Ранее в сети появились фотографии полулысой елки, которую поставили на площади в Шалыме. Жители прозвали ее «елкой с характером», заявив, что она выглядит так, потому что пережила тяжелый год.

До этого в конце ноября в городе Березовском в Кемеровской области поставили новогоднюю ель, а затем ее повалил ветер. Власти установили новую ель, и она вызвала у жителей ассоциацию с туалетным ершиком.

Еще одну рассмешившую пользователей сети ель установили в ноябре в Таштаголе. Кемеровчане возмутились видом звезды на макушке дерева, сравнив ее с символом блока НАТО.

