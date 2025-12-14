На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лысую «елку с характером» в Кемеровской области «спасла» проволока

Лысую елку в Кемеровской области починили с помощью проволоки
true
true
true
close
Telegram-канал «Новая Шория»

Новогоднюю ель, установленную на площади в поселке Шалым в Кемеровской области, которую раскритиковали местные жители, попытались «отремонтировать». Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале «Новая Шория».

Автор видео показала, что к ели прикрепили ветки, обмотав их проволокой.

«Спасали, как могли», — пошутила подписчица.

Ранее в сети появились фотографии полулысой елки, которую поставили на площади в Шалыме. Жители прозвали ее «елкой с характером», заявив, что она выглядит так, потому что пережила тяжелый год.

До этого в конце ноября в городе Березовском в Кемеровской области поставили новогоднюю ель, а затем ее повалил ветер. Власти установили новую ель, и она вызвала у жителей ассоциацию с туалетным ершиком.

Еще одну рассмешившую пользователей сети ель установили в ноябре в Таштаголе. Кемеровчане возмутились видом звезды на макушке дерева, сравнив ее с символом блока НАТО.

Ранее в Москве демонтируют скульптуру «Большая глина № 4».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами