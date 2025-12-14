Зеленский рассказал о действиях в случае провала мирных переговоров

Зеленский заявил, что при провале переговоров надо будет найти другой путь

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в случае провала нынешних переговоров по урегулированию конфликта между Киевом и Москвой надо будет «взять себя в руки и найти другой путь». Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Если какой-либо процесс по мирному урегулированию <...>, давлению на Россию не удается, это как бег на длинную дистанцию. Нужно взять себя в руки, найти другой путь, чтобы эта война закончилась», — сказал глава государства.

При этом Зеленский не уточнил, какой еще может быть путь для решения конфликта на Украине.

12 декабря президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что украинский лидер — единственный, кому не нравится разработанный американской стороной мирный план. По словам хозяина Белого дома, люди в окружении Зеленского «восхищались концепцией этого соглашения».

Позднее глава Украины заявил, что финальный вариант соглашения по урегулированию конфликта не будет нравиться никому. В то же время он подчеркнул, что мирный план должен быть справедливым, но в первую очередь для Киева.

Ранее в Кремле усомнились, что вклад Украины и Европы в документы по урегулированию конфликта будет конструктивным.