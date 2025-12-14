На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Айза возмутилась платью Собчак за $116 тысяч: «Тряпки»

Блогерша Айза раскритиковала цену на платье Собчак за $116 тысяч
true
true
true
close
Telegram-канал «AIZA-LILUNA»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай в Telegram-канале возмутилась цене на платье телеведущей Ксении Собчак.

По словам Айзы, у нее не укладывается в голове, как такая богатая, самодостаточная и образованная Собчак может покупать себе вещи, не стоящие своих денег. В пример она привела платье с меховой отделкой за $116 060 (92 486 рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»).

«Реально, если бы у меня были большие деньги, я бы так же любила Зару и другие недорогие, но классные бренды. Ладно сумки, обувь и украшения, но вот тряпки!» — отметила бизнесвумен.

Айза уточнила, что испытывает симпатию к Собчак. Однако ее удивляет такое поведение звезды.

«Но так или иначе, Ксюша — моя любовь. Она правда старается и всегда выглядит с иголочки. Все скорпионы такие. Им прям надо блистать, даже львы не такие», — поделилась блогерша.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Знаменитость также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

Ранее Айза написала гневное сообщение Илону Маску.

