Таиланд ввел комендантский час в провинции Трат из-за столкновений с Камбоджей

Власти Таиланда ввели комендантский час в юго-восточной провинции Трат из-за боевых на границе с Камбоджей. Об этом сообщили таиландские власти, их слова приводит агентство Reuters.

Комендантский час распространяется на пять районов провинции Трат. Ранее аналогичные меры были введены в таиландской провинции Сакэу — они продолжают действовать.

13 декабря премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его страна продолжит боевые действия на границе с Камбоджей.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.