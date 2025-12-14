На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский пенсионер отдал мошенникам «на сохранение» 8,6 млн рублей

В Ярославской области пенсионер обогатил мошенников на 8,6 млн рублей
Shutterstock

В Ярославской области 67-летний мужчина отдал аферистам «на сохранение» свои сбережения. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в ноябре — в полицию обратился пожилой мужчина, который сообщил, что ему звонил лжесотрудник Росфинмониторинга. Злоумышленник заявил, что накопления гражданина якобы находятся под угрозой, и посоветовал для их «защиты» отправить деньги на «безопасный счет».

Поверив аферистам, россиянин последовал их инструкциям и снял все накопления со счетов, а затем передал их курьеру преступников на проспекте Ленина. После этого пенсионер обналичил средства с нескольких других счетов и также отдал неизвестному лицу на улице Чехова.

Общий ущерб от действий злоумышленников составил более 8,6 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере.

Ранее в Петербурге мошенники убедили пенсионерку «заменить» домофон за 14 млн рублей.

