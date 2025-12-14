Джон Сина завершил карьеру рестлера

Американский рестлер Джон Сина завершил карьеру после 23 лет на ринге.

В ночь на 14 декабря спортсмен провел свой последний бой под эгидой организации World Wrestling Entertainment (WWE) на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII. Он провел поединок против рестлера Гюнтера и проиграл после того, как его соперник применил удушающий прием.

После поединка Сина попрощался с болельщиками, а на ринге оставил свои напульсники и кроссовки, как знак завершения карьеры.

«Лучший из лучших. Такого, как Джон Сина, больше никогда не будет!» — написала пресс-служба WWE в социальной сети X.

Сина является 17-кратным чемпионом мира, что в WWE признается рекордом: 14-кратным чемпионом WWE и трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Сина также был пятикратным чемпионом Соединенных Штатов WWE, двукратным командным чемпионом WWE, двукратным командным чемпионом мира, двукратным победителем «Королевская битва» и однократным интерконтинентальным чемпионом WWE, а также победителем матча Money in the Bank. Он также является 35-м обладателем Тройной короны и 25-м чемпионом Большого шлема в WWE.

