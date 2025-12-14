На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Джон Сина завершил карьеру рестлера

Джон Сина официально завершил карьеру рестлера
close
Global Look Press

Американский рестлер Джон Сина завершил карьеру после 23 лет на ринге.

В ночь на 14 декабря спортсмен провел свой последний бой под эгидой организации World Wrestling Entertainment (WWE) на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII. Он провел поединок против рестлера Гюнтера и проиграл после того, как его соперник применил удушающий прием.

После поединка Сина попрощался с болельщиками, а на ринге оставил свои напульсники и кроссовки, как знак завершения карьеры.

«Лучший из лучших. Такого, как Джон Сина, больше никогда не будет!» — написала пресс-служба WWE в социальной сети X.

Сина является 17-кратным чемпионом мира, что в WWE признается рекордом: 14-кратным чемпионом WWE и трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Сина также был пятикратным чемпионом Соединенных Штатов WWE, двукратным командным чемпионом WWE, двукратным командным чемпионом мира, двукратным победителем «Королевская битва» и однократным интерконтинентальным чемпионом WWE, а также победителем матча Money in the Bank. Он также является 35-м обладателем Тройной короны и 25-м чемпионом Большого шлема в WWE.

