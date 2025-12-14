Стало известно о просьбах «видных россиян» к Путину из-за Урганта

«Видные россияне» обращались к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть телеведущего Ивана Урганта в эфир. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Журналистам стало известно, что «видные россияне», имена которых не называются, просили главу государства «реабилитировать» Урганта. По данным издания, Владимир Путин отреагировал на это негативно.

Шоу «Вечерний Ургант», как и многие другие развлекательные программы, перестали выходить в эфир Первого канала после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Тогда вещательная сетка телеканала была переориентирована на общественно-политические передачи. Однако после возвращения развлекательного контента на ТВ, показы авторского шоу Урганта не были возобновлены.

В ноябре 2025-го издание Woman.ru опубликовало опрос, в котором Иван Ургант возглавил рейтинг ТВ-звезд, чье присутствие в эфире россияне вспоминают с особой теплотой. Он набрал 23,1% голосов, обойдя телеведущего Владимира Познера и шоумена Гарика Мартиросяна.

По данным СМИ, сейчас Иван Ургант зарабатывает в России благодаря частным мероприятиям, за ведение которых получает гонорар в размере €65 тысяч.

