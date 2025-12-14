На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший полковник СБУ рассказал, кто лоббировал коррупцию на Украине

Бывший полковник СБУ Прозоров: США лоббировали коррупцию на Украине
Reuters

Коррупция на Украине, в первую очередь в сфере атомной энергетики, лоббировалась со стороны Демократической партии США. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший полковник СБУ Василий Прозоров.

Он отметил, что коррупция американцами в энергоатоме лоббировалась еще до Майдана.

«Я, когда делал расследование по коррупции на Украине, книгу даже писал, я там указывал, что на Украину активно проникала корпорация «Вестингауз» (Westinghouse Electric Company - ред.), сейчас она там в полный рост практически всю атомную энергетику подмяла под себя. И лоббировала проникновение «Вестингауза» на Украину демпартия, Виктория Нуланд отметилась, Хиллари Клинтон», — сказал он.

По словам Прозорова, демократы давили на украинское руководство, чтобы Киев отказался от поставок комплектующих для ядерных реакторов из РФ в пользу произведенных в «Вестингауз» компонентов. Он подчеркнул, что после 2014 года «Вестингауз» находился в предбанкротном состоянии. По мнению бывшего полковника СБУ, американскую компанию спас украинский проект, «потому что они получили целую страну с развитой атомной энергетикой себе в пользование».

«Кроме топливных сборок, они там еще столько попутной прибыли заработали: речь идет о миллиардах. Накат по линии энергоатома для нынешней администрации Трампа имеет сопутствующую цель: получить компромат на демократическую партию», — заключил он.

До этого Трамп заявил, что коррупция на Украине носит массовый характер.

Ранее генсек НАТО сообщил об «успехе» Украины в борьбе с коррупцией.

Новости Украины
