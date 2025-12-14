На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин

Уиткофф и Кушнер прибыли в Берлин, где состоятся переговоры с Зеленским
Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирному плану. Об этом сообщает Associated Press.

«Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин для переговоров, направленных на прекращение военного конфликта на Украине», — говорится в публикации.

Накануне агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что встреча в Берлине по урегулированию украинского конфликта пройдет 14 декабря с участием советников по внешней политике США, европейских стран и Украины.

13 декабря газета The Wall Street Journal сообщила, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф планирует в Берлине провести встречи с европейскими лидерами и главой Украины Владимиром Зеленским.

По данным издания, встречи пройдут 14-15 декабря. В них примут участие президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц, следует из материала.

Администрация Дональда Трампа добивается от Украины скорого ответа на предложенный Вашингтоном мирный план. По информации Financial Times, президент США хочет добиться урегулирования до католического Рождества и дал Владимиру Зеленскому всего «несколько дней» на ответ. По мнению же европейских чиновников, для разрешения разногласий по ключевым вопросам могут потребоваться недели или месяцы.

Ранее СМИ сообщили, что Макрон пока не знает, поедет ли на переговоры по Украине.

Переговоры о мире на Украине
