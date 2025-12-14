В Татарстане люди не выжили в массовом ДТП

112: люди не выжили в жестком ДТП с микроавтобусом в Татарстане

В Татарстане микроавтобус с пассажирами попал в серьезное ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Авария произошла днем 14 декабря на 39-м км трассы Р-239 «Казань — Оренбург» в Альметьевском районе, у поселка Нагорное. Столкнулись микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. Всего в ДТП пострадали 14 человек, детей среди них нет», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. В настоящее время на месте работают медики, которые осматривают пострадавших в ДТП. Правоохранители разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

