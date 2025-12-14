На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Люся Чеботина о новом возлюбленном: «Киркоров благословил»

Певица Люся Чеботина назвала нового возлюбленного самым лучшим мужчиной
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с Super, что сейчас находится в отношениях.

По словам Чеботиной, ее партнер – самый заботливый, внимательный и самый лучший мужчина. Артистка добавила, что пока не хочет раскрывать личность парня. Она объяснила, что пока хочет уберечь возлюбленного от внимания публики.

Чеботина добавила, что уже познакомила любимого с матерью, а также с Филиппом Киркоровым. Певица подтвердила, что народный артист «благословил» этот союз. Мать исполнительницы тоже поддержала выбор дочери.

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — рассказала певица.

В ноябре 2024-го Чеботина призналась, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Певица отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман. Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

Ранее Люся Чеботина ответила на критику Николая Картозии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами