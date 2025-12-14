Люся Чеботина о новом возлюбленном: «Киркоров благословил»

Певица Люся Чеботина призналась в беседе с Super, что сейчас находится в отношениях.

По словам Чеботиной, ее партнер – самый заботливый, внимательный и самый лучший мужчина. Артистка добавила, что пока не хочет раскрывать личность парня. Она объяснила, что пока хочет уберечь возлюбленного от внимания публики.

Чеботина добавила, что уже познакомила любимого с матерью, а также с Филиппом Киркоровым. Певица подтвердила, что народный артист «благословил» этот союз. Мать исполнительницы тоже поддержала выбор дочери.

«Мама, она всегда на моей стороне, она всегда принимает, и она считает, что если я это выбрала, значит, этот человек достойный. Поэтому она его любит, уважает, они прекрасно общаются, и я этому очень рада», — рассказала певица.

В ноябре 2024-го Чеботина призналась, что артист и продюсер Юрий Киселев (ЮрКисс) долго за ней ухаживал. Певица отметила, что сама не знает, какие отношения были между ней и ЮрКиссом. У пары не было договоренностей. По словам артистки, ее чувства к коллеге были искренними. Однако она не уверена, что Киселев не подразумевал это как пиар-роман. Чеботина призналась, что очень любила ЮрКисса. Тогда ей казалось, что это взаимно.

