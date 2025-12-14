На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский раскрыл предложение США по Донбассу

Зеленский: США призывают Украину покинуть Донбасс, это несправедливо
Liesa Johannssen/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что США настаивают на выводе ВСУ из подконтрольной им части Донбасса как на одном из условий мирного соглашения с Россией. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, США предложили «компромисс»: Россия не будет «заходить» на подконтрольную Киеву часть Донбасса, однако ВСУ также «выйдут» оттуда. Зеленский утверждает, что это несправедливо. Если украинские войска будут отходить, то же самое должны сделать и ВС РФ, подчеркнул политик.

Украина продолжает настаивать на варианте «стоим там, где стоим», указал глава государства.

«На наш сигнал «стоим там, где стоим» россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его все равно оккупируют», — заявил Зеленский.

До этого стало известно, что Украина в своем ответном плане, направленном США в рамках обсуждения мирного урегулирования, отклонила предложения о выводе войск с территории Донбасса и отказе от стремления вступить в НАТО. Новый документ был составлен Киевом после переговоров с европейскими лидерами. На этом фоне в Кремле заявили, что целью Зеленского является внесение в мирный план США пунктов, неприемлемых для России.

Ранее в Раде раскрыли, когда станут известны результаты мирных переговоров по Украине.

