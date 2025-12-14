Водители, застрявшие на трассах Саратовской области из-за метели, не дождались помощи МЧС

Водители без воды и еды более 10 часов простояли на заснеженных трассах в Саратовской области, но за это время так и не дождались помощи сотрудников МЧС. Об этом «Газете.Ru» рассказала сестра одного из застрявших в дороге Вероника.

«Мой брат стоял в пробке на трассе рядом с селом Широкий Буерак под Балаково со вчерашнего вечера — с 20:00 до 9:00 по местному времени. Из-за сильной метели дорогу перекрыли, ураганом намело трассы, много

аварий, фуры столкнулись. Звонили в МЧС ночью, но эвакуации не было, как и подвоза бензина, питания. Мы в ЕДДС не смогли дозвониться. Другие водители говорили, что якобы отчитались, что уже отправили спецтехнику, но ее ночью так и не было. Пробка сохраняется и сейчас. Брату удалось выбраться, так как кто-то разрезал отбойник. Водители друг другу помогали машины раскачивать из сугробов. Но другие продолжают стоять там, судя по комментариям на канале губернатора, и просят помощи. Сейчас вроде спецтехника подъезжает, но из-за таких проблем сама застревает», — пояснила Вероника.

На отсутствие помощи со стороны властей и спасателей «Газете.Ru» пожаловалась еще одна жительница области Елена — в снежную пробку также угодил ее брат.

«Вчера мой брат на «ГАЗели» с 16:00 до 3 утра стоял на трассе Саратов-Пенза в пробке — в Саратов возили продукты питания и возвращались домой. За это время никто не приезжал. Неужели нельзя было организовать подвоз хотя бы чая горячего?! Водители грузовиков же тоже люди, не просто так на трассе оказались», — возмутилась Елена.

С 13 декабря в Саратовской области начался сильный снегопад, скорость порывов ветра составляла 25–27 метров в секунду. На этом фоне на нескольких федеральных трассах в регионе временно ограничили движение автомобильного транспорта. В том числе меры затронули автодороги Р-228 «Сызрань— Саратов — Волгоград» и М-4 «Дон», рассказали в Главном управлении МВД по Саратовской области. Ограничения действуют до особого распоряжения.

Ранее стало известно, что в Саратовской области после шторма повреждены дома, школы и больницы.