Песков ответил, на кого ориентируется Россия в вопросе урегулирования на Украине

Песков: РФ в вопросе урегулирования на Украине ориентируется на США, а не Европу

Россия в вопросе урегулирования конфликта на Украине ориентируется на США, а не на Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что европейцы продолжают играть в свою игру и, похоже по-прежнему, хотят продолжения войны, а не завершения конфликта.

14 декабря помощник президента России Юрий Ушаков выразил мнение, что у США вряд ли получится что-то хорошее на бумагах после переговоров с Украиной и Европой. Ушаков отметил, что РФ не видела пока обновленный мирный план США, однако считает, что вклад украинцев европейцев в эти бумаги вряд ли будет конструктивным. При этом он напомнил, что Москва во время переговоров с Вашингтоном четко изложила свою позицию и не собирается от нее отходить.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас в соцсети Х призналась, что Европе выгодно поддерживать Украину. По ее словам, это гораздо более выгодная сделка по сравнению с ценой, которую придется заплатить от победы России.

Ранее Трамп дал Зеленскому считаные дни на ответ по мирному плану.